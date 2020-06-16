Шевченківський суд може переглянути рішення по справі Стерненка

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Стерненко повідомив, що сьогодні повідомить про призначений час засідання

Активіст Сергій Стерненко заявив, що очільник Шевченківського суду назначив перегляд судового рішення по його справі. До цього суд прийняв рішення про домашній арешт активіста на 60 днів.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що сьогодні повідомить про призначений час засідання.

"Голова Шевченківського суду пообіцяв що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис", - написав активіст.

Нагадаємо, одеському активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід.

Під стінами суду, який обирав йому запобіжний захід, відбулося кілька зіткнень, в результаті затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

Крім того, керівництво поліції Києва призначила службове розслідування та відсторонив від обов'язків двох правоохоронців, які під час затримання завдали ударів демонстранту.

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Автор: Андрій Козловський