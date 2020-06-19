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У МОЗ пообіцяли підвищити зарплати медикам з вересня

Новини » Політика     19.06.2020 - 05:53
У МОЗ пообіцяли підвищити зарплати медикам з вересня
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Медпрацівникам, які працюють з COVID-19, перераховуються 300%-ві зарплати

З 1 вересня 2020 року українським медикам підвищить заробітну плату. На збільшення зарплат можуть розраховувати лікарі, медсестри і санітари, яких "забули", коли стартував другий етап медичної реформи.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Починаючи від 1 вересня цього року буде підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому середньому персоналу. Ті, які працюють в лікарнях, спеціалізованих лікарнях, високоспеціалізованих лікарнях. Тобто всі ті, які повинні були почати отримувати вищу заробітну плату, починаючи вже від 1 квітня. Але, на жаль, під час плануванні реформи, так званої, про них просто забули", - сказав він.

Крім того, міністр повідомив, що медпрацівникам, які працюють з COVID-19, перераховуються 300%-ві зарплати.

"НСЗУ повільно заключала договори, але вони усі заключені і перераховуються кошти, зважаючи на пакети і тарифи, які були затверджено на уряді. Вони включають 300% зарплати для медпрацівників, які працюють з COVID-19 і всього переліку лікарських засобів, які потрібні для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, за словами Степанова, на фінансування медичних закладів, які після старту другого етапу медреформи відчули брак коштів, можуть спрямувати 4,5 млрд грн.

Як відомо другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

Через її недоліки і критику в суспільстві, зокрема, серед медиків, президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роведення медичної реформи в Україні не передбачає скорочення чи закриття лікарень.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Максим Степановмедреформа
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