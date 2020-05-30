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Лікарні в Україні не закриватимуть через медреформу, - Шмигаль

Новини » Суспільство     30.05.2020 - 02:51
Лікарні в Україні не закриватимуть через медреформу, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Скорочення кількості лікарень не передбачається

Проведення медичної реформи в Україні не передбачає закриття лікарень. Скорочувати або закривати медичні заклади наразі не збираються.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, щодо медреформи в Україні проводяться переговори з міжнародними партнерами.

"Ми дивимося на кожний медичний заклад. Ми сьогодні не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади. Ми про це говоримо із нашими міжнародними партнерами, які або брали участь або стояли у витоків медичної реформи", - сказав Шмигаль.

Він також розповів, що уряд "дуже уважно" спостерігає за динамікою руху медперсоналу в Україні. За його словами, у медичній сфері працюють 630 людей.

"Коронакриза якраз виявила недоліки (медичної реформи, - ред.) та показала необхідність дуже уважно і дуже обережно підходити до реформування медичної галузі", - додав Шмигаль.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Шмигаль заявляв, що уряд не може дозволити собі закрити будь-які медичні заклади в рамках медреформи.

Також прем'єр наголошував, що пандемія коронавірусу внесла корективи в реалізацію медичної реформи в Україні.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України медреформаКоронавірус
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