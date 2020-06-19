Лікарням, які недоотримали фінансування через медреформу, обіцяють 4,5 млрд грн

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Стапанов зазначив, що деякі лікарні отримали фінансування менше, ніж торік, що призводить до звільнення працівників

На фінансування медичних закладів, які після старту другого етапу медреформи відчули брак коштів, можуть спрямувати 4,5 млрд грн. Відповідну постанову розгляне Кабнет міністрів України на засіданні 19 червня.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Плануємо виносити постанову про спрямування певної суми коштів, додатково 4,5 мільярда гривень, на підтримку тих лікарень, які опинилися після 1 квітня на межі існування. Їх треба підтримати. Деякі отримали в цьому році фінансування менше, ніж було у минулому році, що призводить, зокрема, до звільнення медичних працівників. Ми не можемо цього допустити і це недопустимо. Особливо в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо, боротьби з COVID-19", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав перший етап медичної реформи "експериментом" і заявив, що головною метою реформи має бути якісна та доступна медицина.

Як відомо другий етап медичної реформи в Україні стартував 1 квітня.

Через її недоліки і критику в суспільстві, зокрема, серед медиків, президент Володимир Зеленський закликав Міністерство охорони здоров'я переглянути реформу.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роведення медичної реформи в Україні не передбачає скорочення чи закриття лікарень.

Зазначимо, що однією з умов ухвалення нової програми фінансування МВФ Stand-bу є продовження медичної реформи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко