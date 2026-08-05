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Экс-послу в США Стефанишиной вручили новое подозрение и избирают меру пресечения

14:29 05.08.2026 Ср
2 мин
Защита Стефанишиной попросила сделать заседание ВАКС закрытым
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Экс-послу в США Стефанишиной вручили новое подозрение и избирают меру пресечения Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экспосол в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения.

Отмечается, что защита Стефанишиной в начале заседания попросила сделать его закрытым.

Уголовное производство против Стефанишиной

Напомним, в июле 2025 года САП открыла уголовное производство по возможным неправомерным действиям Стефанишиной по фактам, изложенным в расследовании "Украинской правды". По данным РБК-Украина, ни одному лицу о подозрении не сообщалось.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко тогда заявлял, что производство касается возможного злоупотребления властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Отметим, ряд СМИ сообщал, что Стефанишина пользуется квартирой, принадлежащей ее матери, однако это жилье не было указано в ее декларации.

Кроме того, расследование "Украинской правды" утверждало, что люди из близкого окружения чиновника через АРМА получили в управление четыре крупных объекта недвижимости, среди которых Дом профсоюзов на Майдане Незалежности.

"Дело Лукаш"

Отметим, что имя Ольги Стефанишиной неоднократно упоминалось в журналистских расследованиях. В частности, в 2019 году ей сообщили о подозрении в так называемом "деле Лукаш", которое касалось ее работы в Министерстве юстиции при руководстве Елены Лукаш.

По версии следствия, речь шла о возможной растрате государственных средств при проведении тендера на исследование украинского законодательства. Судебный процесс по этому делу продолжается.

РБК-Украина также писало, что 3 августа президент Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США.

Она сообщила, что сама приняла решение об отставке, отметив, что основные задачи, с которыми прибыла в Вашингтон, уже выполнены.

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