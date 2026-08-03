Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - сказано в указе.
Указа о назначении нового посла Украины в США пока нет.
Что говорит Стефанишина
По словам Стефанишиной, решение об увольнении она приняла сама.
"Для меня важно принимать такие решения самостоятельно, тем более что основные пункты плана, с которым я приехала, выполнены", - добавила она.
Фото: Стефанишина подала в отставку (facebook.com/olga.kravets.796)
Экс-посол обратила внимание, что вопросы, которые "в последнее время звучат в медиа", она прокомментирует отдельно в ближайшее время.
Подозрение для Стефанишиной
Напомним, в июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможные неправомерные действия Ольги Стефанишиной.
Это произошло после журналистского расследования. "Украинская правда" утверждала, что люди из окружения Стефанишиной получили через АРМА в управление ценные активы, в том числе Дом профсоюзов в Киеве.
Пока что правоохранительные органы не завершили расследование.
Кто может стать послом
К слову, только несколько недель назад Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Юлии Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что предложил Свириденко должность посла Украины в США.
По состоянию на 14 июля источники РБК-Украина сообщали, что бывший премьер пока не приняла предложение главы государства.
Сама Стефанишина на прошлой неделе утверждала, что Зеленский якобы не хотел ее увольнять.