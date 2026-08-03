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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США

19:52 03.08.2026 Пн
2 мин
Глава государства подписал соответствующий указ
aimg Иван Носальский
Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

"Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки", - сказано в указе.

Указа о назначении нового посла Украины в США пока нет.

Что говорит Стефанишина

По словам Стефанишиной, решение об увольнении она приняла сама.

"Для меня важно принимать такие решения самостоятельно, тем более что основные пункты плана, с которым я приехала, выполнены", - добавила она.

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в СШАФото: Стефанишина подала в отставку (facebook.com/olga.kravets.796)

Экс-посол обратила внимание, что вопросы, которые "в последнее время звучат в медиа", она прокомментирует отдельно в ближайшее время.

Подозрение для Стефанишиной

Напомним, в июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать возможные неправомерные действия Ольги Стефанишиной.

Это произошло после журналистского расследования. "Украинская правда" утверждала, что люди из окружения Стефанишиной получили через АРМА в управление ценные активы, в том числе Дом профсоюзов в Киеве.

Пока что правоохранительные органы не завершили расследование.

Кто может стать послом

К слову, только несколько недель назад Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Юлии Свириденко.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что предложил Свириденко должность посла Украины в США.

По состоянию на 14 июля источники РБК-Украина сообщали, что бывший премьер пока не приняла предложение главы государства.

Сама Стефанишина на прошлой неделе утверждала, что Зеленский якобы не хотел ее увольнять.

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