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САП открыла уголовное производство против Стефанишиной, - источники

Среда 16 июля 2025 18:13
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САП открыла уголовное производство против Стефанишиной, - источники Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно возможных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и нардепа Алексея Гончаренко.

По данным РБК-Украина, САП начала производство по фактам, изложенным в материале "Украинской правды". Сейчас о подозрении в указанном уголовном производстве ни одному лицу не сообщено. Досудебное расследование продолжается.

Что предшествовало

Сегодня народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что САП открыл дело против Стефанишиной.

"Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины)", - написал Гончаренко.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что известно о Стефанишиной

Напомним, что ряд СМИ учли расследование, в котором говорится, что Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Перед этим в расследовании "УП" говорилось, что люди из близкого окружения Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

Изменения в Кабмине

Как сообщало РБК-Украина, на этой неделе в Украине произойдет смена правительства. В частности сегодня Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра.

Также, по данным РБК-Украина, изменения будут касаться и Стефанишиной. В частности, она может оставить должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции.

РБК-Украина собрало все детали относительно того, как планируют обновление Кабмина.

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САП Коррупция Ольга Стефанишина Офис Генпрокурора
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