Стефанишина отреагировала на новое подозрение от НАБУ и САП

Стефанишина отреагировала на подозрение

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что с начала ее каденции на должности в медиа активизировался вопрос вокруг действий правоохранителей в отношении нее.

"Любые процессуальные действия - это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды", - говорит экс-чиновница.

Также Стефанишина говорит, что вопрос о недвижимости она более года назад комментировала публично и подробно.

"Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, к которой возникали вопросы. Мне нечего было и нечего скрывать сейчас", - говорит она.

По словам Стефанишиной, она более десяти лет отдала служению государству. Но ее дипломатическая служба за океаном завершена.

"Я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием... Я же сделаю то, что есть: спокойно, по закону отстою свою позицию. В результате я не сомневаюсь", - заверила она.

Отставка и подозрения Стефанишиной

Ранее РБК-Украина писало, что Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения.

Кроме того, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.