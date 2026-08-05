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Стефанишина отреагировала на новое подозрение от НАБУ и САП

16:10 05.08.2026 Ср
2 мин
Экс-посол высказала свою позицию насчет обвинений
aimg Елена Бджола
Фото: бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доказывать обвинение должен тот, кто его выдвигает. Свою позицию следует отстаивать по закону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ольги Стефанишиной в Facebook.

Стефанишина отреагировала на подозрение

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что с начала ее каденции на должности в медиа активизировался вопрос вокруг действий правоохранителей в отношении нее.

"Любые процессуальные действия - это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды", - говорит экс-чиновница.

Также Стефанишина говорит, что вопрос о недвижимости она более года назад комментировала публично и подробно.

"Еще после первых публикаций я сама предоставила журналистам все необходимые документы по квартире, к которой возникали вопросы. Мне нечего было и нечего скрывать сейчас", - говорит она.

По словам Стефанишиной, она более десяти лет отдала служению государству. Но ее дипломатическая служба за океаном завершена.

"Я в Украине, чтобы отвечать здесь. Расстояние не будет ни защитой, ни оправданием... Я же сделаю то, что есть: спокойно, по закону отстою свою позицию. В результате я не сомневаюсь", - заверила она.

Отставка и подозрения Стефанишиной

Ранее РБК-Украина писало, что Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП 5 августа. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения.

Кроме того, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

Также сообщалось, что в июле 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по возможным неправомерным действиям вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

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