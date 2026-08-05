Стефанішина відреагувала на нову підозру від НАБУ і САП

Стефанішина відреагувала на підозру

Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина зауважила, що з початку її каденції на посаді у медіа активізувалося питання довкола процесуальних дій правоохоронців щодо неї.

"Будь-які процесуальні дії - це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води", - каже ексчиновниця.

Також Стефанішина зазначила, що питання щодо нерухомості вона понад рік тому коментувала публічно й докладно.

"Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати", - каже вона.

За словами Стефанішиної, вона понад десять років віддала служінню державі. Але її дипломатична служба за океаном завершена.

"Я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням... Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся", - запевнила вона.

Відставка та підозри Стефанішиній

Раніше РБК-Україна писало, що Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП 5 серпня. Зараз Вищий антикорупційний суд обирає їй запобіжний захід.

Крім того, 3 серпня президент України Володимир Зеленський відправив у відставку посолку України у США Ольгу Стефанішину.