Стефанишина рассказала об ожиданиях от Совета Украина-НАТО
Заседание Совета Украина-НАТО состоится 26 ноября в связи с ударом России баллистической ракетой по Днепру. Оно прежде всего является площадкой для обмена информацией с партнерами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время вечера солидарности, посвященного старту международной акции "16 дней активизма против насилия".
"Мы точно знаем, что ожидать от НАТО - это традиционное беспокойство. Но для нас площадка Совета Украина-НАТО - это площадка, которая позволяет оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуации, что позволяет формировать комплексную картину", - сказала Стефанишина.
Она отметила, что на встрече будут обсуждаться ракетные обстрелы в целом, усиление противовоздушной обороны Украины, оснащение украинских бригад, а также привлечение по меньшей мере 40 млрд долларов поддержки Киева в год, которую гарантировал саммит НАТО в Вашингтоне.
"Сейчас в контексте новой амбициозной адженды новой американской администрации, Европа, как никогда, должна быть мобилизована. И НАТО также", - подчеркнула вице-премьер.
Совет Украина-НАТО
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина созывает экстренное заседание с НАТО. Он состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов. Участники обсудят применение Россией новой баллистической ракеты для удара по Днепру.
Россия ударила по Украине новой ракетой
Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру новой баллистической ракетой. Сначала сообщалось, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.
Однако позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Украине ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом, оккупанты провели ее испытания.
В то же время ГУР Минобороны уточнило, что удар по Днепру был нанесен ракетным комплексом "Кедр". Подлетное время ракеты из Астраханской области до цели составило 15 минут.
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