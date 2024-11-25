Стефанишина рассказала об ожиданиях от Совета Украина-НАТО

Заседание Совета Украина-НАТО состоится 26 ноября в связи с ударом России баллистической ракетой по Днепру. Оно прежде всего является площадкой для обмена информацией с партнерами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время вечера солидарности, посвященного старту международной акции "16 дней активизма против насилия".

"Мы точно знаем, что ожидать от НАТО - это традиционное беспокойство. Но для нас площадка Совета Украина-НАТО - это площадка, которая позволяет оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуации, что позволяет формировать комплексную картину", - сказала Стефанишина.

Она отметила, что на встрече будут обсуждаться ракетные обстрелы в целом, усиление противовоздушной обороны Украины, оснащение украинских бригад, а также привлечение по меньшей мере 40 млрд долларов поддержки Киева в год, которую гарантировал саммит НАТО в Вашингтоне.

"Сейчас в контексте новой амбициозной адженды новой американской администрации, Европа, как никогда, должна быть мобилизована. И НАТО также", - подчеркнула вице-премьер.