Стефанішина розповіла про очікування від Ради Україна-НАТО
Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 26 листопада у зв’язку з ударом Росії балістичною ракетою по Дніпру. Воно насамперед є майданчиком для обміну інформації з партнерами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час вечора солідарності, присвяченого старту міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".
"Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дозволяє оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію і їх оцінки ситуації, що дозволяє формувати комплексну картину", - сказала Стефанішина.
Вона зазначила, що на зустрічі обговорюватимуть ракетні обстріли загалом, посилення протиповітряної оборони України, оснащення українських бригад, а також залучення щонайменше 40 млрд доларів підтримки Києва на рік, яку гарантував саміт НАТО у Вашингтоні.
"Зараз в контексті нової амбітної адженди нової американської адміністрації, Європа, як ніколи, має бути мобілізована. І НАТО так само", - наголосила віцепрем'єр.
Рада Україна-НАТО
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна скликає екстрене засідання з НАТО. Воно відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів. Учасники обговорять застосування Росією нової балістичної ракети для удару по Дніпру.
Росія вдарила по Україні ново ракетою
Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.
Однак пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Україні ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.
Водночас ГУР Міноборони уточнило, що удар по Дніпру було завдано ракетним комплексом "Кедр". Підльотний час ракети з Астраханської області до цілі склав 15 хвилин.
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