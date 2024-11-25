Стефанішина розповіла про очікування від Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 26 листопада у зв’язку з ударом Росії балістичною ракетою по Дніпру. Воно насамперед є майданчиком для обміну інформації з партнерами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповіла віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністр юстиції Ольга Стефанішина під час вечора солідарності, присвяченого старту міжнародної акції "16 днів активізму проти насильства".

"Ми точно знаємо, що очікувати від НАТО - це традиційне занепокоєння. Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО - це майданчик, який дозволяє оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію і їх оцінки ситуації, що дозволяє формувати комплексну картину", - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що на зустрічі обговорюватимуть ракетні обстріли загалом, посилення протиповітряної оборони України, оснащення українських бригад, а також залучення щонайменше 40 млрд доларів підтримки Києва на рік, яку гарантував саміт НАТО у Вашингтоні.

"Зараз в контексті нової амбітної адженди нової американської адміністрації, Європа, як ніколи, має бути мобілізована. І НАТО так само", - наголосила віцепрем'єр.