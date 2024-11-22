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Украина и НАТО проведут экстренное заседание из-за удара РФ новой ракетой, - AFP

Киев, Пятница 22 ноября 2024 10:42
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Украина и НАТО проведут экстренное заседание из-за удара РФ новой ракетой, - AFP Фото: Украина созывает заседание с НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина созывает экстренное заседание с НАТО на следующей неделе. Участники обсудят применение Россией новой баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Издание со ссылкой на дипломатические источники отмечает, что заседание Совета Украина-НАТО состоится во вторник, 26 ноября, на уровне послов.

По словам собеседников AFP, заседание созвала Украина после удара новой баллистической ракетой РФ по городу Днепр.

Удар новой ракетой РФ

В четверг, 21 ноября Россия впервые выпустила по Украине новую баллистическую ракету. Воздушные силы ВСУ сначала заявили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета. Пуск был из Астраханской области, вероятно, из полигона "Капустин Яр".

В сети предполагали, что это была ракета "Рубеж", которая запускается с наземной установки.

Однако российский диктатор Владимир Путин вечером 21 ноября заявил, что армия РФ ударила по Днепропетровской области ракетной системой средней дальности "Орешник" Аналитики Defense Express предполагают, что "Орешник" фактически может быть ракетой "Рубеж", а Россия просто пытается запугать Запад неймингами.

При этом в Пентагоне заявил, что Россия незадолго до запуска новой ракеты предупредила США об этом.

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