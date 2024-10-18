Стефанишина предположила, что останавливает НАТО от приглашения Украины

Причин, почему страны НАТО все еще отказываются приглашать Украину в Альянс, может быть несколько. Одна из них - страх перед эскалацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое транслировали в эфире телемарафона.

Она отметила, что НАТО от приглашения может останавливать культура, которая позволила после Второй мировой "распылять ответственность за любое решение".

"Вот эта коллективная безответственность, которая вела к нежеланию брать ответственность за будущее. И вечный страх эскалации, ставший очень предсказуемым для России", - уточнила Стефанишина.

По ее словам, россияне знают о страхе стран Запада перед эскалацией и о боязни делать серьезные шаги.