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Стефанишина предположила, что останавливает НАТО от приглашения Украины

Киев, Пятница 18 октября 2024 21:55
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Стефанишина предположила, что останавливает НАТО от приглашения Украины Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Причин, почему страны НАТО все еще отказываются приглашать Украину в Альянс, может быть несколько. Одна из них - страх перед эскалацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которое транслировали в эфире телемарафона.

Она отметила, что НАТО от приглашения может останавливать культура, которая позволила после Второй мировой "распылять ответственность за любое решение".

"Вот эта коллективная безответственность, которая вела к нежеланию брать ответственность за будущее. И вечный страх эскалации, ставший очень предсказуемым для России", - уточнила Стефанишина.

По ее словам, россияне знают о страхе стран Запада перед эскалацией и о боязни делать серьезные шаги.

Приглашение Украины в НАТО

Напомним, Украина хотела, чтобы ее пригласили вступить в НАТО на июльском саммите Альянса, который прошел в Вашингтоне. Но союзники не осмелились принять такое решение. Против выступили США и Германия.

При этом недавно Киев разработал план победы, в котором первым пунктом предусматривается приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас позиция США по этому вопросу начала меняться в лучшую сторону.

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