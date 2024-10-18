Стефанішина припустила, що зупиняє НАТО від запрошення України

Причин, чому країни НАТО все ще відмовляються запрошувати Україну до Альянсу, може бути кілька. Одна з них - страх перед ескалацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що НАТО від запрошення може зупиняти культура, яка дозволила після Другої світової "розпорошувати відповідальність за будь-яке рішення".

"Ось ця колективна безвідповідальність, яка вела до небажання брати відповідальність за майбутнє. І вічний страх ескалації, який став дуже передбачуваним для Росії", - уточнила Стефанішина.

За її словами, росіяни знають про страх країн Заходу перед ескалацією та про побоювання робити серйозні кроки.