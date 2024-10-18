Намного ближе, чем были. Зеленский заявил о прогрессе в позиции США по Украине в НАТО
Позиция США по вступлению Украины в НАТО изменилась в лучшую сторону. Но у Германии остается скепсис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского в эфире телемарафона.
Глава государства по итогам визитов в Британию, Францию, Италию и Германию рассказал, что часть стран все еще хотят "не закрывать двери полностью" в отношениях с Россией.
По его словам, с Германией остается вопрос о предоставлении дальнобойного оружия. Для Берлина это "самый болезненный вопрос".
"Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис остался у немцев. И мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Считаю, гораздо ближе", - добавил Зеленский.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, Украина рассматривает вступление в НАТО как самую надежную гарантию защиты от возможного повторного нападения России.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил план победы, в котором предложил пригласить Украину в НАТО до завершения текущей войны с Россией.
Приглашение Киев рассчитывал получить в ходе вашингтонского саммита НАТО, который прошел в июле. Но тогда страны Альянса не пошли на такой шаг.
По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, против инициативы выступили США и Германия.
При этом недавно постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит подчеркнула, что сейчас приглашение Украины в Альянс в краткосрочной перспективе не обсуждается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.