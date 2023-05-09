Стефанишина назвала условие участия Зеленского в саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе только в формате официальной встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Если президент примет участие в саммите, то это будет только в формате официальной встречи", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что Венгрия блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров, поэтому Зеленский был приглашен в качестве неофициального гостя.

"Но это не то, что выглядит вообще возможным. Мы дали четкий сигнал Альянсу, что это должен быть официальный формат встречи. И он будет", - подчеркнула Стефанишина.