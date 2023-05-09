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Стефанишина назвала условие участия Зеленского в саммите НАТО

Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе только в формате официальной встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"Если президент примет участие в саммите, то это будет только в формате официальной встречи", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что Венгрия блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров, поэтому Зеленский был приглашен в качестве неофициального гостя.

"Но это не то, что выглядит вообще возможным. Мы дали четкий сигнал Альянсу, что это должен быть официальный формат встречи. И он будет", - подчеркнула Стефанишина.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.

Однако президент Украины пока окончательно не подтвердил участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Отметим, что Зеленский рассчитывает на принятие амбициозных решений по поводу будущего вступления Украины в НАТО во время саммита Альянса.

Также ранее мы писали, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе могут презентовать Совет Украина-НАТО в формате 32 вместо 31+1.

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Владимир ЗеленскийНАТО