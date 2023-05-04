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На саммите в Вильнюсе формат Совета Украина-НАТО могут обновить, - Стефанишина

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Четверг 04 мая 2023 01:16
На саммите в Вильнюсе формат Совета Украина-НАТО могут обновить, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе могут презентовать Совет Украина-НАТО в формате 32 вместо 31+1.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

"В настоящее время есть предложение относительно объявления на саммите в Вильнюсе о создании Совета Украина-НАТО в формате 32, а не 31+ 1, как предусматривает комиссия Украина-НАТО, которую мы сейчас имеем. Мы рассматриваем создание Совета как инструмент для подготовки, обсуждения решений в Саммит Альянсу в Вашингтоне к 75-й годовщине создания НАТО", - сказала она.

Кроме этого, продолжается работа над созданием Совместного центра Украина-НАТО для подготовки, тренировки, анализа и обмена опытом.

Напомним, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, наша страна ожидает получения графика членства в НАТО на саммите Альянса в июле.

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