Стефанішина назвала умову участі Зеленського у саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у літньому саміті НАТО у Вільнюсі лише у форматі офіційної зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі телемарафону.

"Якщо президент візьме участь у саміті, то це буде лише у форматі офіційної зустрічі", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що Угорщина блокувала засідання комісії Україна-НАТО на рівні лідерів, тому Зеленський був запрошений як неофіційний гість.

"Але це не те, що виглядає взагалі можливим. Ми дали чіткий сигнал Альянсу, що це має бути офіційний формат зустрічі. І він буде", - наголосила Стефанішина.