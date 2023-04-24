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Альянс нуждается в амбициозных решениях. Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 апреля 2023 16:38
Альянс нуждается в амбициозных решениях. Зеленский рассказал, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский считает, что Североатлантическому альянсу необходимо принять амбициозные решения о предстоящем вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время брифинга с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в понедельник, 24 апреля.

По его словам, на встрече с Каллас было обсуждено ожидание предстоящего саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы - Вильнюсе.

"Сейчас самое время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО, прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Альянсу необходимо принять положительное политическое решение по вступлению Украины.

"Я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на летний саммит альянса в Вильнюсе. По его словам, глава государства посетит саммит.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Он подтвердил, что будущее Украины в альянсе, поэтому НАТО сделает все возможное.

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