ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стефанчук объяснил командировку 37 нардепов в США после критики Зеленского

Пятница 07 февраля 2025 12:03
UA EN RU
Стефанчук объяснил командировку 37 нардепов в США после критики Зеленского Фото: Руслан Стефанчук, председатель Верховной рады (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Сейчас только 37 народных депутатов выехали из Украины в командировку в Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил председатель парламента Руслан Стефанчук во время брифинга в ВРУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Перед Украиной сейчас стоит сложная задача - это перезагрузить отношения со стратегическим партнером, Соединенными Штатами. И мы делаем это абсолютно на всех уровнях", - заявил Стефанчук.

По его словам, именно для этого делегация из 37 депутатов Верховной Рады поехала в Соединенные Штаты.

Критика Зеленского

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые народные депутаты регулярно отправляются в заграничные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.

Зеленский уточнил, что проблема не в визите нардепов в США, а "в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей".

Также стоит напомнить, что новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ранее заявлял о том, что представителям органов местного самоуправления и работникам КГГА могут усложнить командировки за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Руслан Стефанчук Верховная рада
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов