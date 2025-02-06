Зеленский упрекнул нардепов за постоянные командировки: половина Рады сейчас в США
Некоторые народные депутаты регулярно отправляются в зарубежные командировки. В частности, сейчас половина Рады находится на Молитвенном завтраке в США.
Об этом во время общения с представителями СМИ с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Глава государства отметил, что хотел бы, "чтобы ветви власти в Украине были на работе".
"Я постоянно выгляжу человеком, который не дает нашим парламентариям жить в постоянной командировке. Сегодня у нас в Молитвенный завтрак в Соединенных Штатах Америки. Это очень важно, когда около половины парламента Украины находится на этом завтраке, а не в Херсоне, не в Харьковской области, не в Запорожье, не в Сумах", - добавил Зеленский.
Он уточнил, что проблема не в визите в США, а “в постоянных командировках нардепов, которые должны вместо этого работать на людей”.
При этом, по словам президента, речь не о всех народных депутатах.
Также Зеленский добавил, что он "очень доволен работой парламента, но он, к сожалению, работает не каждый день".
Усложнение командировок чиновникам
Напомним, ранее глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко заявлял о том, что представителям органов местного самоуправления и работникам КГГА могут усложнить командировки за границу.
В частности, для командировок могут сделать обязательным согласование Совета обороны.
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