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Киевским чиновникам могут усложнить командировки за границу: что предлагают

Вторник 07 января 2025 12:46
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Киевским чиновникам могут усложнить командировки за границу: что предлагают Фото: Тимур Ткаченко, глава Киевской городской военной администрации (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве рассмотрят вопрос командировки за границу представителей органов местного самоуправления и работников Киевской городской госадминистрации по согласованию Совета обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главу Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

Как пояснил Ткаченко, сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников КГВА осуществляется без привлечения Совета обороны.

"Кроме того, стоит отметить: все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально", - отметил глава КГВА.

Он добавил, что будет инициировать привлечение Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции к рассмотрению служебных командировок.

"Такой подход уже успешно используется военными администрациями в соседних областях", - отметил Ткаченко.

Также добавим, что Совет обороны Киева также рассмотрит вопрос изменения режима работы общественного транспорта во время воздушной тревоги и ликвидации поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

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