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Стефанчук пояснив відрядження 37 нардепів до США після критики Зеленського

П'ятниця 07 лютого 2025 12:03
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Стефанчук пояснив відрядження 37 нардепів до США після критики Зеленського Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної ради (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Наразі лише 37 народних депутатів виїхали з України у відрядження до Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу у ВРУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Перед Україною зараз стоїть складна – це перезавантажити відносини із стратегічним партнером, Сполученими Штатами. І ми робимо це абсолютно на всіх рівнях", - заявив Стефанчук.

За його словами, саме для цього делегація із 37 депутатів Верховної Ради поїхала до Сполучених Штатів.

Критика Зеленського

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що деякі народні депутати регулярно вирушають у закордонні відрядження. Зокрема, зараз половина Ради перебуває на Молитовному сніданку в США.

Зеленський уточнив, що проблема не у візиті нардепів до США, а "в постійних відрядженнях нардепів, які повинні замість цього працювати на людей".

Також варто нагадати, що новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше заявляв про те, що представникам органів місцевого самоврядування та працівникам КМДА можуть ускладнити відрядження за кордон.

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