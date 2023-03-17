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Стефанчук об ордере Гааги: за пределами бункера Путина ждет арест

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поприветствовал решение МУС выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Стефанчука в Facebook.

"Ордер на арест Путина за совершение военных преступлений. Приветствую это решение Международного уголовного суда. Теперь только у себя на болотах Россия может продолжать кричать и отрицать причастность ко всем зверствам, совершенным в Украине", - заявил он.

Он подчеркнул, что это большой шаг для восстановления мировой справедливости.

"Миру все понятно. Это большой шаг в восстановлении мировой справедливости", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что теперь за пределами бункера российского диктатора ждет арест.

"Отныне, мир никогда не пожмет руку тому, кто решил начать неспровоцированную жестокую войну в Украине. Теперь за пределами бункера Путина ждет арест. И приговор! Справедливый приговор! Приговор тому, кто ничто иное, как само зло", - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

Добавим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение МУС и заявил, что международные преступники будут привлечены к ответственности за свои преступления.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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