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Кушнер заявил о "существенном прогрессе" в переговорах по окончанию войны в Украине

03:45 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Кушнер заявил о "существенном прогрессе" в переговорах по окончанию войны в Украине Фото: Джаред Кушнер (пресс-служба СВР)
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Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер подвел итоги мирных переговоров в Абу-Даби, а также встреч с лидерами Украины, России и представителей Европы. По его словам, по итогам этих бесед достигнут существенный в прогресс в понимании обеспокоенностей обеих сторон и есть ряд договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Сегодня завершились три дня интенсивной дипломатической работы, направленной на прекращение ужасной войны между Россией и Украиной... Была проделана огромная работа по возобновлению прямых переговоров после многих месяцев перерыва. Мы добились существенного прогресса в понимании обеспокоенностей обеих сторон, определении возможных решений и выработке дальнейшего плана действий", - заявил Кушнер.

По его словам, Украина и Россия согласились расширить следущий раунд переговоров с включив в него европейских партнеров. Это в свою очередь позволит рассмотреть более широкие вопросы послевоенного устройства безопасности в Европе наряду с территориальными вопросами между Украиной и РФ.

"Для прочного прекращения боевых действий необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск будущего конфликта", - подчеркнул зять Трампа.

Он добавил, что американская сторона договорилась с президентом Украины Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт, а также Вашингтон подтвердил, что никаких более широких договоренностей по безопасности в Европе не согласуют без учета обеспокоенности Украины в сфере безопасности.

"Мы начнем параллельно обсуждать эти взаимосвязанные вопросы, исходя из понимания, что, за исключением гуманитарных мер, ничего не будет окончательно согласовано до достижения всеобъемлющего соглашения", - говорится в публикации.

Кроме того, стороны работают над организацией крупнейшего обмена пленными за все время войны, а также уже в ближайшее время США рассчитывают объявить "о направлениях переговоров, графике и дополнительных подробностях".

Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полон решить положить конец этой войне и Вашингтон сделает все, чтобы добиться прорыва, который прекратит боевые действия.

"Между сторонами по-прежнему существуют существенные разногласия, однако достигнутый прогресс внушает нам оптимизм. Мы приложим все необходимые дипломатические усилия, чтобы добиться прорыва, который положит конец боевым действиям и создаст основу для прочного мира, суверенной, безопасной и процветающей Украины, а также более стабильной Европы", - резюмировал зять Трампа.

Что еще важно знать

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц вчера заявил, что Европу на возможных мирных переговорах может представить "большая пятерка" государств. В частности, речь о Германии, Франции, Британии, Италии и Польше.

Также мы писали, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, формирование архитектуры безопасности Европы будет напрямую зависеть от того, когда и как закончится война в Украине. Он подчеркнул, что предоставление гарантий безопасности Украине - это уже гарантии безопасности Европы, так как Украина является оборонительной линией континента.

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