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На позачерговому засіданні Ради планують замінити 4 міністрів, - джерело

Новини » Політика     02.03.2020 - 17:14
На позачерговому засіданні Ради планують замінити 4 міністрів, - джерело
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні також планується створити посаду нового віце-прем'єра

Під час позачергового засідання Верховної ради народні депутати планують замінити чотирьох міністрів та створити посаду віце-прем’єра з питань промисловості. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Верховній раді.

За словами співрозмовника агентства, депутати планують звільнити міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я, міністра соціальної політики та міністра з питань окупованих територій.

Так, Міністерство з питань окупованих територій може очолити представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков.

Також відомо, що на посаду голови МЗС України наразі обговорюється кілька кандидатів. Серед них Руслан Демченко та Дмитро Кулеба.

"Давно обговорюється відокремити посаду віце-прем’єр-міністра з питань промисловості. Поки триває обговорення, хто може бути призначений", - повідомило джерело.

Нагадаємо, в ході сьогоднішнього брифінгу прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що в Кабміні думають про посилення.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня. Позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам".

Додамо також, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ідея укрупнення міністерств не покращила роботу Кабінету міністрів. Він також наголосив на необхідності повернутися до ідеї міністерства промислової політики.

Крім того, Корнієнко наголосив, що під час позачергового засідання народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів.

Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу" Парламент має системно переглянути роботу Кабміну, - Корнієнко
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