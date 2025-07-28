Steam запускает обновление магазина: как новое меню поможет выбрать идеальную игру

Платформа Steam начала тестирование новой версии главной страницы магазина. Изменения уже доступны в бета-версии клиента и направлены на то, чтобы упростить навигацию и помочь пользователям быстрее находить интересующие их игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget .

Обновленное меню

Теперь верхняя часть страницы будет содержать обновленное и более упорядоченное меню. Вместо нагромождения ссылок и текста - лаконичные вкладки: "Обзор", "Рекомендации" и "Категории".

Как отмечают в официальном блоге Steam, цель обновления - "обеспечить более быстрый доступ к самым популярным разделам платформы".

Вкладка "Обзор" позволяет сразу перейти к играм, разбитым по категориям: бестселлеры, новинки и скидки.

Раздел "Рекомендации" подбирает игры на основе библиотеки пользователя, времени, проведенного в других проектах, и рекомендаций сообщества.

В "Категориях" отображаются жанры, к которым чаще всего обращается конкретный игрок, а также предлагаются теги для поиска похожих игр.

Кроме того, обновленный поиск теперь отображает популярные запросы, недавно просмотренные игры и топовые жанры. Для более точного подбора можно использовать кнопку "Расширенный поиск" с фильтрами и тегами - раньше эта функция была доступна, но теперь найти ее стало проще.

"Эти изменения направлены на то, чтобы сделать интерфейс магазина более удобным и адаптированным к индивидуальным потребностям", - отметили разработчики.

Обновленный интерфейс Steam (фото: Engadget)

Критика на фоне обновления

Однако редизайн совпал с волной критики в адрес Steam. Ранее в июле платформа начала массово удалять игры с контентом 18+ из-за давления со стороны платежных систем, таких как Visa и Mastercard. Это вызвало волну обсуждений и обвинения в цензуре.

На данный момент обновленный интерфейс доступен в Steam Client Beta. Разработчики приглашают пользователей делиться обратной связью, чтобы улучшить финальный вариант.