В Steam появилась новая функция, которая раскрывает скрытые проблемы с FPS: что нужно знать

Компания Valve представила обновленный монитор производительности в клиенте Steam, который поможет игрокам понять, почему игра работает плавно или с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что изменилось в мониторинге производительности

Теперь помимо общего показателя кадров в секунду (FPS) инструмент показывает, сколько из этих кадров сгенерировано с помощью технологий вроде Nvidia DLSS или AMD FSR.

Нововведение уже доступно в обновленной версии Steam Client, однако в Valve подчеркивают, что пока эта "первая версія" ориентирована в основном на пользователей Windows и наиболее распространенное GPU-оборудование.

Новый монитор производительности предлагает до четырех уровней детализации:

единое значение FPS

подробные данные по FPS

загрузка CPU и GPU

полный набор данных по FPS, CPU, GPU и оперативной памяти (RAM).

Чем больше информации выберет пользователь, тем больше экран будет занимать монитор.

Новый монитор производительности (фото: Valve)

Ранее Steam предоставлял простой счетчик FPS, но теперь разделение кадров, полностью отрисованных видеокартой, и тех, что сгенерированы специальными технологиями, позволяет лучше понять разницу между тем, что вы видите, и тем, как игра ощущается.

"Генерация кадров не уменьшает задержку отклика, которая важна для киберспортсменов, но делает изображение более плавным на современных мониторах с высокой частотой обновления", - отмечают в документации Valve.

На практике это значит, что вы сможете понять, если игра действительно работает на 30 FPS внутри движка, а визуально картинка кажется плавнее благодаря "искусственным кадрам" от Nvidia или AMD.

Ранее похожие инструменты, такие как MangoHud, уже были доступны владельцам Steam Deck и SteamOS, позволяя отслеживать загрузку CPU, графики, оперативной памяти и экономить заряд батареи. Встроенный в десктопный Steam монитор сделает эти данные доступными для гораздо широкой аудитории.

В Valve также сообщили, что планируют в будущем добавить новые данные в оверлей производительности, чтобы выявлять распространенные проблемы с оборудованием и показывать более полную сводку о производительности игры при нажатии Shift+Tab.