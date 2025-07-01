В Steam появилась новая функция, которая раскрывает скрытые проблемы с FPS: что нужно знать
Компания Valve представила обновленный монитор производительности в клиенте Steam, который поможет игрокам понять, почему игра работает плавно или с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Что изменилось в мониторинге производительности
Теперь помимо общего показателя кадров в секунду (FPS) инструмент показывает, сколько из этих кадров сгенерировано с помощью технологий вроде Nvidia DLSS или AMD FSR.
Нововведение уже доступно в обновленной версии Steam Client, однако в Valve подчеркивают, что пока эта "первая версія" ориентирована в основном на пользователей Windows и наиболее распространенное GPU-оборудование.
Новый монитор производительности предлагает до четырех уровней детализации:
- единое значение FPS
- подробные данные по FPS
- загрузка CPU и GPU
- полный набор данных по FPS, CPU, GPU и оперативной памяти (RAM).
Чем больше информации выберет пользователь, тем больше экран будет занимать монитор.
Новый монитор производительности (фото: Valve)
Ранее Steam предоставлял простой счетчик FPS, но теперь разделение кадров, полностью отрисованных видеокартой, и тех, что сгенерированы специальными технологиями, позволяет лучше понять разницу между тем, что вы видите, и тем, как игра ощущается.
"Генерация кадров не уменьшает задержку отклика, которая важна для киберспортсменов, но делает изображение более плавным на современных мониторах с высокой частотой обновления", - отмечают в документации Valve.
На практике это значит, что вы сможете понять, если игра действительно работает на 30 FPS внутри движка, а визуально картинка кажется плавнее благодаря "искусственным кадрам" от Nvidia или AMD.
Ранее похожие инструменты, такие как MangoHud, уже были доступны владельцам Steam Deck и SteamOS, позволяя отслеживать загрузку CPU, графики, оперативной памяти и экономить заряд батареи. Встроенный в десктопный Steam монитор сделает эти данные доступными для гораздо широкой аудитории.
В Valve также сообщили, что планируют в будущем добавить новые данные в оверлей производительности, чтобы выявлять распространенные проблемы с оборудованием и показывать более полную сводку о производительности игры при нажатии Shift+Tab.
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