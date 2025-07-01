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В Steam появилась новая функция, которая раскрывает скрытые проблемы с FPS: что нужно знать

Вторник 01 июля 2025 13:10
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В Steam появилась новая функция, которая раскрывает скрытые проблемы с FPS: что нужно знать Valve добавила в Steam новый монитор производительности для геймеров (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Valve представила обновленный монитор производительности в клиенте Steam, который поможет игрокам понять, почему игра работает плавно или с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что изменилось в мониторинге производительности

Теперь помимо общего показателя кадров в секунду (FPS) инструмент показывает, сколько из этих кадров сгенерировано с помощью технологий вроде Nvidia DLSS или AMD FSR.

Нововведение уже доступно в обновленной версии Steam Client, однако в Valve подчеркивают, что пока эта "первая версія" ориентирована в основном на пользователей Windows и наиболее распространенное GPU-оборудование.

Новый монитор производительности предлагает до четырех уровней детализации:

  • единое значение FPS
  • подробные данные по FPS
  • загрузка CPU и GPU
  • полный набор данных по FPS, CPU, GPU и оперативной памяти (RAM).

Чем больше информации выберет пользователь, тем больше экран будет занимать монитор.

В Steam появилась новая функция, которая раскрывает скрытые проблемы с FPS: что нужно знатьНовый монитор производительности (фото: Valve)

Ранее Steam предоставлял простой счетчик FPS, но теперь разделение кадров, полностью отрисованных видеокартой, и тех, что сгенерированы специальными технологиями, позволяет лучше понять разницу между тем, что вы видите, и тем, как игра ощущается.

"Генерация кадров не уменьшает задержку отклика, которая важна для киберспортсменов, но делает изображение более плавным на современных мониторах с высокой частотой обновления", - отмечают в документации Valve.

На практике это значит, что вы сможете понять, если игра действительно работает на 30 FPS внутри движка, а визуально картинка кажется плавнее благодаря "искусственным кадрам" от Nvidia или AMD.

Ранее похожие инструменты, такие как MangoHud, уже были доступны владельцам Steam Deck и SteamOS, позволяя отслеживать загрузку CPU, графики, оперативной памяти и экономить заряд батареи. Встроенный в десктопный Steam монитор сделает эти данные доступными для гораздо широкой аудитории.

В Valve также сообщили, что планируют в будущем добавить новые данные в оверлей производительности, чтобы выявлять распространенные проблемы с оборудованием и показывать более полную сводку о производительности игры при нажатии Shift+Tab.

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