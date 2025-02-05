Что делать, если ваш аккаунт в Steam взломали: советы для пользователей

Если ваш аккаунт в Steam был взломан, важно сразу действовать. Воровство данных или доступа может привести к потере денег и игровых достижений, поэтому нужно как можно быстрее восстановить контроль над аккаунтом.

О том, какие шаги помогут вернуть доступ к аккаунту в Steam и минимизировать возможные потери, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Никогда не входите в сервис через отправленную ссылку

Если вам отправили ссылку через Steam, ни в коем случае не открывайте ее во встроенном браузере приложения. Вместо этого используйте ваш обычный веб-браузер - лучше в режиме инкогнито для дополнительной защиты - и войдите в Steam через его официальный сайт. Затем скопируйте и вставьте полученную ссылку в браузер после авторизации.

Если ссылка ведет на сервис, связанный со Steam, вам не нужно повторно вводить свои учетные данные. Если система снова запрашивает логин и пароль - это подозрительно, и вводить данные не стоит! Steam также предупреждает о мошенничестве с голосованием за команды, но его советы более общие.

Никогда не входите в сервис через отправленную ссылку (фото: MakeUseOf)

Избегайте общения не по игре в Steam

Один из способов снизить риск попасться на уловки мошенников - использовать сообщения в Steam только для координации игр. Если вы ограничите общение в Steam таким образом, любые другие сообщения автоматически станут подозрительными.

Некоторые предпочитают Steam-чаты вместо Discord и других мессенджеров, но лучше использовать их исключительно для организации игровых сессий.

Не держите деньги на балансе Steam-кошелька слишком долго

Valve не может отменить транзакции на Торговой площадке, и мошенники могут потратить ваш баланс подарочной карты, купив предмет за 0,03 доллара по завышенной цене 69,02 долларов.

К сожалению, деньги на балансе становятся легкой добычей. Поэтому рекомендуется не держать средства в кошельке слишком долго - это снижает риск их потери при фишинговых атаках.

Свяжитесь с поддержкой, если что-то случилось

Сразу после восстановления аккаунта стоит обратиться в службу поддержки Steam, чтобы сообщить о взломе и попытаться вернуть деньги. К сожалению, они не смогут помочь с возвратом средств, но они могут провести расследование, если предоставить доказательства.

Получатель средств может быть найден благодаря письму от Steam о подтверждении покупки на Торговой площадке. Это позволит подать жалобу на пользователя в дополнение к запросу в службу поддержки.

Насколько известно, квитанция, отправленная по электронной почте, является единственным способом идентифицировать получателя в таких случаях, и, к счастью, это позволяет подавать жалобу.

Свяжитесь с поддержкой, если что-то случилось (фото: MakeUseOf)

Проверьте список заблокированных пользователей, если ваш аккаунт взломан

Злоумышленник заблокирует всех, кому отправлял сообщения, поэтому стоит уведомить друзей через Steam или другие мессенджеры о взломе своего аккаунта и предостеречь от перехода по присланной ссылке.

Проверьте список заблокированных пользователей (фото: MakeUseOf)

Смените пароль и выйдите со всех устройств

Первое, что нужно сделать в случае взлома: сменить пароль и деавторизовать все устройства, чтобы выбросить злоумышленника из аккаунта.

Чтобы сменить пароль, нажмите на выпадающее меню с вашим именем пользователя рядом с иконкой профиля и выберите "Детали аккаунта". Здесь вы сможете изменить пароль и управлять Steam Guard для двухфакторной аутентификации.

Чтобы удалить несанкционированные входы, перейдите во вкладку "Авторизованные устройства" и нажмите "Удалить все учетные данные". После этого вам придется снова войти в аккаунт на нужных устройствах.

Смените пароль и выйдите со всех устройств (фото: MakeUseOf)