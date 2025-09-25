Steam обновил магазин: как теперь быстро находить любимые игры

Как изменился магазин и поиск игр

Главное нововведение - облегченный поиск игр, который стал удобнее на фоне привычного "захламленного" интерфейса. Меню было упрощено: теперь сверху находится обновленная панель поиска с опциями по топ-продажам, новинкам, скидкам и другим критериям. Раньше все эти фильтры были разбросаны, а теперь они собраны в единое яркое и наглядное меню.

Новое выпадающее меню "Категории" предлагает персонализированную ленту, показывая игры из ваших любимых жанров и рекомендуя похожие проекты по тегам.

Обновленный интерфейс Steam (фото: Valve)

Valve также улучшила существующую строку поиска: она теперь подсказывает игры по популярным запросам и показывает список тех игр, которые вы искали.

"С этими изменениями мы хотим сделать использование Steam более удобным и персонализированным. Мы слышали от игроков, и сами замечали, что некоторые разделы Steam были труднодоступны" - писала компания в блоге еще в июле

Обновление уже распространяется, поэтому стоит проверить свой клиент Steam.