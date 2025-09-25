RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Steam обновил магазин: как теперь быстро находить любимые игры

Steam переработал интерфейс магазина (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Valve официально запустила обновленное меню магазина Steam после тестирования с июля. Новое оформление доступно для стандартного клиента Steam на ПК, Steam Deck и мобильного приложения Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Как изменился магазин и поиск игр

Главное нововведение - облегченный поиск игр, который стал удобнее на фоне привычного "захламленного" интерфейса. Меню было упрощено: теперь сверху находится обновленная панель поиска с опциями по топ-продажам, новинкам, скидкам и другим критериям. Раньше все эти фильтры были разбросаны, а теперь они собраны в единое яркое и наглядное меню.

Новое выпадающее меню "Категории" предлагает персонализированную ленту, показывая игры из ваших любимых жанров и рекомендуя похожие проекты по тегам.

Обновленный интерфейс Steam (фото: Valve)

Valve также улучшила существующую строку поиска: она теперь подсказывает игры по популярным запросам и показывает список тех игр, которые вы искали.

"С этими изменениями мы хотим сделать использование Steam более удобным и персонализированным. Мы слышали от игроков, и сами замечали, что некоторые разделы Steam были труднодоступны" - писала компания в блоге еще в июле

Обновление уже распространяется, поэтому стоит проверить свой клиент Steam.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры