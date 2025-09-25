UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Steam оновив магазин: як тепер швидко знаходити улюблені ігри

Steam переробив інтерфейс магазину (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Valve офіційно запустила оновлене меню магазину Steam після тестування з липня. Нове оформлення доступне для стандартного клієнта Steam на ПК, Steam Deck і мобільного застосунку Steam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Як змінився магазин і пошук ігор

Головне нововведення - полегшений пошук ігор, який став зручнішим на тлі звичного "захаращеного" інтерфейсу. Меню спростили: тепер зверху розташована оновлена панель пошуку з опціями за топ-продажами, новинками, знижками та іншими критеріями. Раніше всі ці фільтри були розкидані, а тепер вони зібрані в єдине яскраве і наочне меню.

Нове меню "Категорії", що випадає, пропонує персоналізовану стрічку, показуючи ігри з ваших улюблених жанрів і рекомендуючи схожі проекти за тегами.

Оновлений інтерфейс Steam (фото: Valve)

Valve також поліпшила наявний рядок пошуку: він тепер підказує ігри за популярними запитами і показує список тих ігор, які ви шукали.

"З цими змінами ми хочемо зробити використання Steam зручнішим і персоналізованим. Ми чули від гравців, та й самі помічали, що деякі розділи Steam були важкодоступні" - писала компанія в блозі ще в липні.

Оновлення вже поширюється, тому варто перевірити свій клієнт Steam.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри