Steam оновив магазин: як тепер швидко знаходити улюблені ігри

Як змінився магазин і пошук ігор

Головне нововведення - полегшений пошук ігор, який став зручнішим на тлі звичного "захаращеного" інтерфейсу. Меню спростили: тепер зверху розташована оновлена панель пошуку з опціями за топ-продажами, новинками, знижками та іншими критеріями. Раніше всі ці фільтри були розкидані, а тепер вони зібрані в єдине яскраве і наочне меню.

Нове меню "Категорії", що випадає, пропонує персоналізовану стрічку, показуючи ігри з ваших улюблених жанрів і рекомендуючи схожі проекти за тегами.

Оновлений інтерфейс Steam (фото: Valve)

Valve також поліпшила наявний рядок пошуку: він тепер підказує ігри за популярними запитами і показує список тих ігор, які ви шукали.

"З цими змінами ми хочемо зробити використання Steam зручнішим і персоналізованим. Ми чули від гравців, та й самі помічали, що деякі розділи Steam були важкодоступні" - писала компанія в блозі ще в липні.

Оновлення вже поширюється, тому варто перевірити свій клієнт Steam.