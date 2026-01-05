Steam назвал лучшую игру 2025 года, которую никто не ожидал увидеть
Компания Valve объявила победителей премии Steam Awards 2025. Звание "Игра года" досталось Hollow Knight: Silksong.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Учитывая массовый ажиотаж вокруг Silksong с момента ее релиза в сентябре, который почти парализовал всю цифровую систему распространения видеоигр, победа в номинации "Игра года" казалась предопределенной.
Награду за "Лучшую игру на Steam Deck" получила Hades II - и, по мнению многих, это заслуженная победа: механика игры идеально подходит для коротких сессий, а стилизованная графика отлично смотрится на экране портативного устройства.
Премию за "Выдающийся визуальный стиль" получил Silent Hill f - безусловно, красивый проект, однако многие отмечают, что Dream BBQ с его уникальными галлюцинаторными визуальными эффектами оказался недооценен.
Полный список победителей и номинантов можно посмотреть на официальной странице Steam Awards 2025.
Hollow Knight: Silksong (фото: Valve)
