Steam назвал лучшую игру 2025 года, которую никто не ожидал увидеть

Понедельник 05 января 2026 16:25
UA EN RU
Steam назвал лучшую игру 2025 года, которую никто не ожидал увидеть Valve назвала победителей Steam Awards 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Valve объявила победителей премии Steam Awards 2025. Звание "Игра года" досталось Hollow Knight: Silksong.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Учитывая массовый ажиотаж вокруг Silksong с момента ее релиза в сентябре, который почти парализовал всю цифровую систему распространения видеоигр, победа в номинации "Игра года" казалась предопределенной.

Награду за "Лучшую игру на Steam Deck" получила Hades II - и, по мнению многих, это заслуженная победа: механика игры идеально подходит для коротких сессий, а стилизованная графика отлично смотрится на экране портативного устройства.

Премию за "Выдающийся визуальный стиль" получил Silent Hill f - безусловно, красивый проект, однако многие отмечают, что Dream BBQ с его уникальными галлюцинаторными визуальными эффектами оказался недооценен.

Полный список победителей и номинантов можно посмотреть на официальной странице Steam Awards 2025.

Steam назвал лучшую игру 2025 года, которую никто не ожидал увидеть Hollow Knight: Silksong (фото: Valve)

Напомним, что Valve официально представила обновленное меню магазина Steam, которое доступно для стандартного клиента Steam на ПК, Steam Deck и мобильного приложения.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года сервис Steam перестанет поддерживать 32-битные версии Windows.

Кроме того, у нас есть материал о том, что Valve представила обновленный монитор производительности в клиенте Steam, который поможет игрокам понять, почему игра работает плавно или с задержками.

