Steam назвал лучшую игру 2025 года, которую никто не ожидал увидеть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Учитывая массовый ажиотаж вокруг Silksong с момента ее релиза в сентябре, который почти парализовал всю цифровую систему распространения видеоигр, победа в номинации "Игра года" казалась предопределенной.

Награду за "Лучшую игру на Steam Deck" получила Hades II - и, по мнению многих, это заслуженная победа: механика игры идеально подходит для коротких сессий, а стилизованная графика отлично смотрится на экране портативного устройства.

Премию за "Выдающийся визуальный стиль" получил Silent Hill f - безусловно, красивый проект, однако многие отмечают, что Dream BBQ с его уникальными галлюцинаторными визуальными эффектами оказался недооценен.

Полный список победителей и номинантов можно посмотреть на официальной странице Steam Awards 2025.