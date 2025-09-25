ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Steam обновил магазин: как теперь быстро находить любимые игры

Четверг 25 сентября 2025 14:20
UA EN RU
Steam обновил магазин: как теперь быстро находить любимые игры Steam переработал интерфейс магазина (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Valve официально запустила обновленное меню магазина Steam после тестирования с июля. Новое оформление доступно для стандартного клиента Steam на ПК, Steam Deck и мобильного приложения Steam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Как изменился магазин и поиск игр

Главное нововведение - облегченный поиск игр, который стал удобнее на фоне привычного "захламленного" интерфейса. Меню было упрощено: теперь сверху находится обновленная панель поиска с опциями по топ-продажам, новинкам, скидкам и другим критериям. Раньше все эти фильтры были разбросаны, а теперь они собраны в единое яркое и наглядное меню.

Новое выпадающее меню "Категории" предлагает персонализированную ленту, показывая игры из ваших любимых жанров и рекомендуя похожие проекты по тегам.

Steam обновил магазин: как теперь быстро находить любимые игрыОбновленный интерфейс Steam (фото: Valve)

Valve также улучшила существующую строку поиска: она теперь подсказывает игры по популярным запросам и показывает список тех игр, которые вы искали.

"С этими изменениями мы хотим сделать использование Steam более удобным и персонализированным. Мы слышали от игроков, и сами замечали, что некоторые разделы Steam были труднодоступны" - писала компания в блоге еще в июле

Обновление уже распространяется, поэтому стоит проверить свой клиент Steam.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры
Новости
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Я готов уйти с должности президента после окончания войны, - Зеленский
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"