ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Steam назвав найкращу гру 2025 року, яку ніхто не очікував побачити

Понеділок 05 січня 2026 16:25
UA EN RU
Steam назвав найкращу гру 2025 року, яку ніхто не очікував побачити Valve назвала переможців Steam Awards 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Valve оголосила переможців премії Steam Awards 2025. Звання "Гра року" дісталося Hollow Knight: Silksong.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

З огляду на масовий ажіотаж навколо Silksong з моменту її релізу у вересні, який майже паралізував усю цифрову систему поширення відеоігор, перемога в номінації "Гра року" здавалася зумовленою.

Нагороду за "Найкращу гру на Steam Deck" отримала Hades II - і, на думку багатьох, це заслужена перемога: механіка гри ідеально підходить для коротких сесій, а стилізована графіка має чудовий вигляд на екрані портативного пристрою.

Премію за "Видатний візуальний стиль" отримав Silent Hill f - безумовно, гарний проект, однак багато хто зазначає, що Dream BBQ з його унікальними галюцинаторними візуальними ефектами виявився недооціненим.

Повний список переможців і номінантів можна подивитися на офіційній сторінці Steam Awards 2025.

Steam назвав найкращу гру 2025 року, яку ніхто не очікував побачити Hollow Knight: Silksong (фото: Valve)

Нагадаємо, що Valve офіційно представила оновлене меню магазину Steam, яке доступне для стандартного клієнта Steam на ПК, Steam Deck і мобільного застосунку.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року сервіс Steam перестане підтримувати 32-бітні версії Windows.

Крім того, у нас є матеріал про те, що Valve презентувала оновлений монітор продуктивності в клієнті Steam, який допоможе гравцям зрозуміти, чому гра працює плавно або із затримками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
Новини
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Дмитро Кулеба може повернутись у владу? Про яку посаду йдеться і до чого тут СЗР
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка