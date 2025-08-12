В Ставрополе заявили об атаке дронов: под ударом заводы "Монокристалл" и "Нептун"

В ночь на вторник, 12 августа, жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщается о дыме и огне на месте падения беспилотников.

"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Владимиров.

Завод "Монокристалл"

Завод "Монокристалл" - один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира (корунда). Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля - у "Роснано". Более 98% выручки составляет экспорт.

В начале 2023 года на компанию были наложены санкции. Тогда "Энергомера" сообщал о потерях из-за санкционных ограничений на закупку специальных материалов для полировки сапфира из США/Японии/ЕС.

Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекло для оптоэлектроники. Продукция компании используется в ВПК РФ.

Завод "Нептун"

Завод "Нептун" - специализируется на производстве систем управления для морских судов, как военных, так и гражданских. Завод входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Продукция используется на более чем 300 судах российского флота - включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры, арктические корабли и т.д. Завод поддерживает критически важную инфраструктуру в оборонном и судостроительном комплексе РФ.