ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Ставрополе заявили об атаке дронов: под ударом заводы "Монокристалл" и "Нептун"

Вторник 12 августа 2025 05:38
UA EN RU
В Ставрополе заявили об атаке дронов: под ударом заводы "Монокристалл" и "Нептун" Иллюстративное фото: в Telegram произошел масштабный сбой после обновления (t.me mchs_official)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 12 августа, жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщается о дыме и огне на месте падения беспилотников.

"Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Владимиров.

Завод "Монокристалл"

Завод "Монокристалл" - один из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира (корунда). Он входит в концерн "Энергомера", меньшая доля - у "Роснано". Более 98% выручки составляет экспорт.

В начале 2023 года на компанию были наложены санкции. Тогда "Энергомера" сообщал о потерях из-за санкционных ограничений на закупку специальных материалов для полировки сапфира из США/Японии/ЕС.

Завод производит сапфировые слитки, пластины и стекло для оптоэлектроники. Продукция компании используется в ВПК РФ.

Завод "Нептун"

Завод "Нептун" - специализируется на производстве систем управления для морских судов, как военных, так и гражданских. Завод входит в перечень стратегических предприятий РФ.

Продукция используется на более чем 300 судах российского флота - включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры, арктические корабли и т.д. Завод поддерживает критически важную инфраструктуру в оборонном и судостроительном комплексе РФ.

Взрывы в Ставрополе

Напомним, утром 26 июля россияне в соцсетях пожаловались на атаку дронов на Ставрополь. Там раздавались взрывы, а росСМИ и местные власти заявляли о "прилетах" на территории промышленных объектов.

В сети же сообщали, что были зафиксированы удары по заводу "Сигнал". Он, как известно, находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Среди прочего это предприятие производит РЭБы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский
Россия готовится не к прекращению огня, а к новым наступлениям, - Зеленский
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине