У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи "Монокристал" та "Нептун"

Вівторок 12 серпня 2025 05:38
У Ставрополі заявили про атаку дронів: під ударом заводи "Монокристал" та "Нептун"
Автор: Наталія Кава

У ніч на вівторок, 12 серпня, жителі російського Ставрополя поскаржились на атаку невідомих дронів. У місті лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві заявляли про атаку дронів на заводи "Монокристал" і "Нептун", там лунали вибухи. Також повідомляється про дим і вогонь на місці падіння безпілотників.

"Шановні земляки! На території Ставропольського краю оголошено безпілотну небезпеку", - написав у своєму Telegram-каналі губернатор області Володимир Владимиров.

Завод "Монокристал"

Завод "Монокристал" - один з найбільших у світі виробників штучного сапфіру (корунду). Він входить до концерну "Енергомера", менша частка - у "Роснано". Більше 98% виручки складає експорт.

На початку 2023 року на компанію було накладено санкції. Тоді "Енергомера" повідомляв про втрати через санкційні обмеження на закупівлю спеціальних матеріалів для полірування сапфіру з США/Японії/ЄС.

Завод виробляє сапфірові злитки, пластини та скло для оптоелектроніки. Продукція компанії використовується у ВПК РФ.

Завод "Нептун"

Завод "Нептун" - спеціалізується на виробництві систем управління для морських суден, як військових, так і цивільних. Завод входить до переліку стратегічних підприємств РФ.

Продукція використовується на більш ніж 300 суднах російського флоту - включаючи атомні крейсери, підводні човни, танкери, арктичні кораблі тощо. Завод підтримує критично важливу інфраструктуру в оборонному та суднобудівному комплексі РФ.

Вибухи у Ставрополі

Нагадаємо, зранку 26 липня росіяни у соцмережах поскаржилися на атаку дронів на Ставрополь. Там лунали вибухи, а росЗМІ і місцева влада заявляли про "прильоти" на території промислових об'єктів.

У мережі ж повідомляли, що були зафіксовані удари по заводу "Сигнал". Він, як відомо, знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Серед іншого це підприємство виробляє РЕБи для літаків та наземних об'єктів, включаючи "Тополь-Е".

