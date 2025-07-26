Дроны атаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе РФ: что он производит (видео)

Сегодня утром, 27 июля, ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot .

Сообщается, что завод занимается выпуском средств радиоэлектронной борьбы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Е".

По словам местных жителей, около 5 утра в городе раздалась серия громких взрывов в небе над городом.

Что говорят местные власти

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников.

"Есть "прилеты" на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется", - отметил он.

Что известно о заводе "Сигнал"

Предприятие основано в 1971 году, с 2012 года завод входит в госкорпорацию "Ростех". По состоянию на сейчас завод производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования, средства защиты от электрохимической коррозии и др.

Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.