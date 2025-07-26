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Дроны атаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе РФ: что он производит (видео)

Суббота 26 июля 2025 08:30
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Дроны атаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе РФ: что он производит (видео) Фото: дроны атаковали оборонный завод "Сигнал" в Ставрополе (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Сегодня утром, 27 июля, ударные беспилотники атаковали Ставрополь в РФ. Под ударом находился оборонный завод "Сигнал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.

Сообщается, что завод занимается выпуском средств радиоэлектронной борьбы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Е".

По словам местных жителей, около 5 утра в городе раздалась серия громких взрывов в небе над городом.

Что говорят местные власти

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников.

"Есть "прилеты" на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены. Был небольшой пожар, он ликвидирован. Пострадавших и погибших нет. Информация уточняется", - отметил он.

Что известно о заводе "Сигнал"

Предприятие основано в 1971 году, с 2012 года завод входит в госкорпорацию "Ростех". По состоянию на сейчас завод производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования, средства защиты от электрохимической коррозии и др.

Из-за вторжения России в Украину завод находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Удары по оборонным заводам РФ

С началом полномасштабного вторжения российские оборонные заводы часто атакуются ударными беспилотниками различных типов. В частности, в начале июля был атакован завод "Энергия" в Ельце, враг сообщал о повреждениях.

Также недавно вспыхнул Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По данным местных властей, по меньшей мере трое россиян погибли от удара.

При этом Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью дронов. Предыдущий удар произошел 11 июня - тогда местные жители насчитали по меньшей мере десять взрывов. В результате завод временно приостановил работу.

Также атака ГУР на завод в Котовске была в ноябре 2023 года. Кроме того, было несколько налетов в 2024 году.

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