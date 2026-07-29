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Отношение поляков к украинцам продолжает ухудшаться: данные опроса

12:40 29.07.2026 Ср
2 мин
Большинство поляков не поддерживают и вступление Украины в ЕС
aimg Валерий Ульяненко
Отношение поляков к украинцам продолжает ухудшаться: данные опроса Фото: отношение поляков к украинцам ухудшается (Getty Images)
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В Польше зафиксировали ухудшение отношения граждан страны к украинцам. Более трети респондентов заявили, что их отношение ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Opinia24, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным социологов, 36% поляков отметили, что их отношение к украинцам за последнее время ухудшилось. В то же время, большинство респондентов (54%) указали, что их позиция осталась без изменений с начала полномасштабного вторжения РФ.

Улучшение своего отношения к украинскому народу зафиксировали только 3% опрошенных.

Позиция по ЕС и военной помощи

Кроме этого, опрос показал достаточно критические настроения польского общества относительно евроинтеграции Украины и дальнейшей военной поддержки Киева:

  • 52% респондентов высказались против поддержки вступления Украины в Европейский Союз (поддерживают эту перспективу 33%);
  • 44% опрошенных убеждены, что Варшаве следует приостановить военную помощь Украине из-за исторического вопроса УПА, в то время как 41% выступают за продолжение поддержки.

Также большинство респондентов поддержали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Одобрительно о таком шаге высказались 55% поляков, в то время как против решения выступили 27% респондентов.

Напомним, результаты недавнего опроса показали, что в Польше впервые за весь период социологических исследований противников приема украинских беженцев стало больше, чем сторонников.

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