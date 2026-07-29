Отношение поляков к украинцам продолжает ухудшаться: данные опроса
В Польше зафиксировали ухудшение отношения граждан страны к украинцам. Более трети респондентов заявили, что их отношение ухудшилось.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Opinia24, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
По данным социологов, 36% поляков отметили, что их отношение к украинцам за последнее время ухудшилось. В то же время, большинство респондентов (54%) указали, что их позиция осталась без изменений с начала полномасштабного вторжения РФ.
Улучшение своего отношения к украинскому народу зафиксировали только 3% опрошенных.
Позиция по ЕС и военной помощи
Кроме этого, опрос показал достаточно критические настроения польского общества относительно евроинтеграции Украины и дальнейшей военной поддержки Киева:
- 52% респондентов высказались против поддержки вступления Украины в Европейский Союз (поддерживают эту перспективу 33%);
- 44% опрошенных убеждены, что Варшаве следует приостановить военную помощь Украине из-за исторического вопроса УПА, в то время как 41% выступают за продолжение поддержки.
Также большинство респондентов поддержали решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Одобрительно о таком шаге высказались 55% поляков, в то время как против решения выступили 27% респондентов.
Напомним, результаты недавнего опроса показали, что в Польше впервые за весь период социологических исследований противников приема украинских беженцев стало больше, чем сторонников.