Отношение поляков к украинским беженцам улучшается: новый опрос

В Польше улучшается отношение к украинским беженцам. Продолжать принимать в стране бежавших от войны согласны более 60% поляков.

Такие результаты ноябрьского опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает РБК-Украина со ссылкой на thefirstnews.com .

Доля поляков, поддерживающих прием беженцев из Украины, растет. По данным CBOS, в ноябре такой позиции придерживались 62% участников опроса, в то время как в октябре согласных с таким мнением было 57%.

На вопрос, должна ли Польша принимать украинских беженцев из зон конфликта, участники последнего опроса ответили следующим образом:

18% респондентов – "однозначно да";

44% – "скорее да";

20% – "скорее нет";

11% – "точно нет";

7% – не имели мнения по этому вопросу.

На вопрос, помогает ли участник опроса или кто-либо из его домочадцев беженцам из Украины, "да" ответили 33%, тогда как "нет" – 67%. В апреле 2022 года в начале опросов "да" ответили 63%, а "нет" – 37% респондентов.

Большинство польских граждан (74%) считают, что война в Украине представляет угрозу безопасности Польши. 31% опрошенных полагают, что война может распространиться и на другие страны.

Опрос проводился с 3 по 16 ноября 2023 года среди 1072 совершеннолетних лиц.