Ставлення поляків до українських біженців покращується: нове опитування
У Польщі покращується ставлення до українських біженців. Продовжувати приймати у країні втікачів від війни згодні понад 60% поляків.
Такі результати листопадового опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на thefirstnews.com.
Частка поляків, які підтримують прийом біженців з України, зростає. За даними CBOS, у листопаді такої позиції дотримувалися 62% учасників опитування, тоді як у жовтні згодних із такою думкою було 57%.
На запитання, чи повинна Польща приймати українських біженців із зон конфлікту, учасники останнього опитування відповіли так:
- 18% респондентів –"однозначно так";
- 44 % –"скоріше так";
- 20% – "скоріше ні";
- 11% – "точно ні";
- 7% – не мали думки з цього питання.
На запитання, чи добровільно допомагає учасник опитування чи хтось із його домочадців біженцям з України, "так" відповіли 33%, тоді як "ні" – 67%. У квітні 2022 року на початку опитувань "так" відповіли 63%, а "ні" – 37% респондентів.
Більшість польських громадян (74%) вважають, що війна в Україні становить загрозу безпеці Польщі. 31% опитаних вважають, що війна може поширитися і на інші країни.
Опитування проводилося з 3 по 16 листопада 2023 року серед 1072 повнолітніх осіб.
Нагадаємо, ми писали, як влаштувалися українські біженці у Польщі. Міжнародна організація з міграції дослідила, де живуть та як працюють українці.
Також ми розповідали, з яким ставлення стикаються українки, які працюють помічницями по дому в Польщі. Понад половина респондентів хоча б раз зазнавали нерівного та жорстокого ставлення, переслідування, експлуатації чи дискримінації.
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