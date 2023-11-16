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Жилье и работа. Как устроились украинские беженцы в Польше: исследование

Четверг 16 ноября 2023 15:53
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Жилье и работа. Как устроились украинские беженцы в Польше: исследование Фото: Украинцы в Польше (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев – около 1,5 млн человек. Сейчас в стране остаются около 960 тысяч бежавших от войны.

Как устроились украинские беженцы в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на отчет Международной организации по миграции (МОМ).

В чем нуждаются украинские беженцы в Польше

Международная организация по миграции исследовала уровень интеграции украинских беженцев в Польше, проведя опрос украинцев с 24 сентября по 5 октября 2023 года в регионе Нижняя Силезия и сравнив результаты с ответами в других регионах страны.

Отмечается, что значительная часть беженцев относятся к уязвимым категориям. В частности, 53% опрошенных опекают по меньшей мере одного ребенка, у 46% есть по крайней мере один пожилой человек в семье, у 12% – по крайней мере однин человек с особыми потребностями.

В то же время, 90% сообщили, что не получали никакой помощи за последние 3 месяца, а у 60% возникли проблемы с получением медицинских услуг, связанных с долгим временем ожидания, языковым барьером и расходами.

Основные потребности беженцев в Нижней Силезии не сильно отличаются от потребностей украинцев в других регионах Польши: трудоустройство, долгосрочное проживание, финансовая поддержка, доступ к медицинским услугам и юридическая помощь.

Жилье и работа. Как устроились украинские беженцы в Польше: исследование

Фото: Помощь украинским беженцам в Польше (gettyimages.com)

В каком жилье живут украинцы

Результаты исследования показывают, что украинские беженцы в Польше преимущественно самостоятельны – работу с полной занятостью имеют 41% опрошенных, неполную занятость – 15%. Ищут работу 13% респондентов, 12% – на пенсии. Хотя 67% сказали, что работа не соответствует их квалификации (в других регионах этот показатель 59%). А 61% не могут себе позволить неожиданную трату в 1000 злотых (9000 грн).

В то же время большинство украинских беженцев самостоятельно арендуют квартиру или дом (55% опрошенных). У знакомых или друзей живет 9% респондентов. Совместно с кем-то арендуют жилье 6% опрошенных. Проживают в домах поляков 7% беженцев, столько же – в коллективных центрах. В отеле или общежитии от государства – 6%.

Опрос показывает, что украинцы арендуют жилье за значительные средства:

  • более 3000 злотых в месяц (от 27 000 грн) – 44% опрошенных;
  • 2100-3000 злотых в месяц (18 891-27 000 грн) – 42% опрошенных;
  • 1200-2100 злотых в месяц (10 795-18 891 грн) – 13% опрошенных;
  • менее 1200 злотых в месяц – 1% респондентов.

Почти половина опрошенных (48%) находилась в стране более 12 месяцев, а 39% – от 6 до 12 месяцев.

Напомним, мы писали, в каких странах становится меньше украинских беженцев. Из Польши в сентябре выехали около 2 тысяч украинцев, в августе – более 10 тысяч.

Также мы говорили, какие изменения для украинских беженцев готовят в странах Европы.

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