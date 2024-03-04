Отношение к атомной энергетике изменилось из-за войны России против Украины, - Гросси

По его словам, в связи с климатическим кризисом и войной между Россией и Украиной отношение к атомной энергетике "изменилось в лучшую сторону".

Гросси отметил, что это призвело к тому, что энергетическую безопасность вывели на первое место в списке приоритетов политиков.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую АЭС. Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

21 февраля также стало известно, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней резервной внешней линией электропитания.

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