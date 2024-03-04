Ставлення до атомної енергетики змінилося через війну Росії проти України, - Гроссі

За його словами, у зв'язку з кліматичною кризою і війною між Росією та Україною ставлення до атомної енергетики "змінилося в кращий бік".

Гроссі зазначив, що це призвело до того, що енергетичну безпеку вивели на перше місце в списку пріоритетів політиків.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна електростанція - була окупована російськими загарбниками на початку повномасштабного вторгнення. Інтервенти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистем України.

Нещодавно на станцію відвідали експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Зауважимо, що минулого разу росіяни не пустили МАГАТЕ до реакторних залів на ЗАЕС.

Як зазначали в "Енергоатомі", з початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше ніж 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише для України, а й для інших держав.

7 лютого гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Там він перевірив ситуацію з персоналом і не лише.

21 лютого також стало відомо, що Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок із останньою резервною зовнішньою лінією електроживлення.

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