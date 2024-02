Глава МАГАТЭ завершил четвертый визит на Запорожскую АЭС и раскрыл детали

Он рассказал, что во время визита оценил соблюдение пяти принципов МАГАТЭ по защите станции.

On my 4th visit to ZNPP, assessed observance of @iaeaorg’s 5 principles for protecting the plant & status of current power and cooling systems, levels of qualified staff, among others.



These are vital assessments for the facility's safety and security—no place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp