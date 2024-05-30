Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес

Анонсированное повышение налогов для бизнеса должно закрыть текущие потребности фронта. Сколько планирует "заработать" государство, удастся ли ему это сделать и какую цену за это заплатит бизнес - читайте в материале РБК-Украина.

Повышение налогов в Украине в этом году можно считать практически гарантированным. Пока, правда, точно не понятно, когда именно и насколько они могут вырасти.

Министр финансов Сергей Марченко не хочет детализировать эту тему, но дает понять, что рост налогов вполне реален, несмотря на то, что Национальная стратегия доходов не предусматривает подобных шагов.

"Национальная стратегия доходов не предполагала повышения уровня налогообложения на первом этапе. На первом этапе предполагалось создание доверия между бизнесом и властью. Но реальность другая, и то безумное дополнительное давление, которое мы ощущаем с точки зрения необходимости обеспечения военных за счет внутреннего ресурса, к сожалению, должно соответствовать", - сказал Марченко в интервью Громадському радио.

Еще в конце прошлого года повышение налогов допускалось, но только в рамках применения "плана Б", который хотели реализовать в случае сокращения или задержек внешнего финансирования госбюджета от США и ЕС. Глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев неоднократно уверял, что до конца войны вводить новые налоги или повышать ставки действующих налогов власти не планируют.

На сегодняшний день вопросы финансирования бюджета от партнеров можно считать решенными - Украина и ЕС подписали рамочное соглашение по реализации программы Ukraine Facility о выделении Украине 50 млрд евро до 2027 году. В США принят закон о финансировании Украины почти на 61 млрд долларов, 7,8 млрд из которых планируют направить для поддержки госбюджета. Однако необходимость увеличивать поступления в бюджет осталась.

По словам замглавы финансового комитета Рады Ярослава Железняка, разрыв в бюджете может составить более 720 млрд гривен из-за инфляции и увеличения расходов на мобилизацию.

Пока что в контексте анонсированного повышения налогов речь идет об увеличении военного сбора с 1,5 до 5% и распространении его на ФЛП и повышении НДС на 2-3 п.п. Окончательные цифры будут известны в июле, отметил Железняк. Размер повышения налогов будет согласован с МВФ, миссия которого недавно начала работу по пересмотру программы с Украиной.

Пока согласно озвученным планам ожидается, что повышение НДС до 23% принесет в госбюджет в годовом исчислении дополнительно 93 млрд гривен, 5% военного сбора для наемных работников – 90 млрд, военный сбор для ФЛП третьей группы – 33 млрд.

Такой прогноз сделал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. При этом он предполагает, что после повышения сбора для ФЛП количество плательщиков может уменьшиться.

Повышение налогов сделает жизнь бизнеса еще более тяжелой (фото: Getty Images)

Кроме того, повышение акциза на топливо, отметил эксперт, прибавит в бюджет текущего и следующего года 20 млрд и 60 млрд гривен соответственно. Но и этих средств может не хватить, отметил эксперт. "Поскольку изменения в налоговое законодательство могут вступить в силу только во второй половине года, в этом году налоговых поступлений может не хватить, чтобы закрыть базовую потребность в 200 млрд грн. И правительство может искать дополнительные источники финансирования через более активные привлечения на внутреннем долговом рынке, а также через дополнительное донорское финансирование", – считает Гайдай.

Но этих дополнительных средств все равно не хватит для удовлетворения потребностей. "Придется еще где-то искать. Может, по линии внешних заимствований, за счет выпуска ОВГЗ. Ведь базовая потребность – все-таки 200 млрд гривен", – отметил Гайдай в комментарии изданию.

Рост налогов и экономическое бронирование – есть ли связь

По словам источников РБК-Украина в Офисе президента, ожидаемый рост налогов в определенной степени связан с тем, что не удается реализовать идею так называемого "экономического бронирования".

По словам собеседника, от такой идеи уже фактически отказались, но около 200 млрд гривен (5 млрд долларов), которые ожидали получить от ее реализации, нужно найти каким-либо другим путем. "Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был Генштаб. Но 5 млрд долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-нибудь покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", - сказал собеседник в ОП.

Он отметил, что Генштаб опасается, что "экономическое бронирование" не решит проблему с нехваткой кадров, будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и только повлечет негативную реакцию в войсках.

В Генштабе отказались комментировать изданию свою позицию по "экономическому бронированию", сославшись на то, что этот вопрос не в его компетенции. Там посоветовали обратиться в Минобороны. РБК-Украина ждет комментарий по этому вопросу от Минобороны и Минэкономики.

Данило Гетманцев считает, что вопросы бронирования и повышения налогов вообще не связаны. "Повышение налогов будет в любом случае – другого источника нет", - сказал он в комментарии изданию.

Сейчас в Раде еще предлагают варианты экономического бронирования, но шансов их принять мало. Глава ВР Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу "экономического бронирования" от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира.

Что насчитали эксперты

Повышение налогов – всегда болезненный шаг для бизнеса, но необходимый в условиях войны.

В целом повышение НДС является вполне понятным шагом с точки зрения его фискальной значимости. В 2021-2023 годах почти половина поступлений в государственный бюджет была обеспечена именно благодаря администрированию этого налога, напоминают Лина Задорожная и Тарас Маршалок из Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

В 2023 году поступления от импортного НДС по основной ставке 20% составляли 356 млрд грн. "Если предположить, что ставка была бы повышена до 23%, то механический эффект мог бы составить дополнительные 53,4 млрд грн только от него", - подсчитывают эксперты. Впрочем, следует учитывать и поведенческий эффект - возможное уменьшение импорта из-за изменения потребительских настроений и снижения потребления, блокирования границы, увеличения нелегального импорта.

Военный сбор, который сейчас полностью засчитывается в государственный бюджет, в 2023 году составил 38 млрд грн. При постоянной ставке 1,5%, но с постепенным расширением налогооблагаемой базы военным сбором его поступления в 2014-2023 постоянно росли, достигнув пикового значения в 2023 году.

При повышении ставки с 1,5% до 3% или до 5% можно ожидать пропорционального роста поступлений.

Собеседники РБК-Украина также напоминают, что в свое время был зарегистрирован проект Закона о дифференцированном налогообложении военным сбором в условиях военного положения: к заработным платам работников государственных и коммунальных предприятий предлагалось применять прогрессивную шкалу ставок военного сбора от 1,5 до 50%.

Основным следствием введения военного сбора для ФЛП-упрощенцев будет дополнительная налоговая нагрузка, которая для третьей группы вырастет вдвое. Сейчас такие плательщики платят единый налог по ставке 5% от дохода, или же 3% от дохода, если ФЛП является плательщиком НДС. Для ФЛП первой и второй групп, скорее всего, дополнительная налоговая нагрузка будет определяться в расчете к размеру минимальной зарплаты, а это 8 тыс. грн х 5% = 400 грн дополнительного платежа в месяц.

"По нашим приблизительным расчетам, введение 5% военного сбора для ФЛП упрощенцев может дополнительно обеспечить поступления военного сбора в размере 0,5 млрд гривен ежемесячно, или 5,8 млрд гривен в год (если бы такой платеж был введен с 1 января). Это суммарно плюс 15,4% к сумме собранного военного сбора в 2023 году (38 млрд грн)", - подсчитывают в КШЭ.

В Украине зарегистрировано 210,4 тыс. плательщиков-единщиков на первой группе налогообложения; 601,8 тыс. плательщиков во второй группе и еще 918,1 тыс. – на третьей. В среднем плательщики единого налога третьей группы в 2023 году в месяц совокупно получали 3,2 млрд грн дохода. Исходя из таких данных, ежемесячно, в случае введения военного сбора для упрощенцев, первая группа будет платить 84 млн грн военного сбора; вторая – 241 млн грн; третья – 161 млн грн.

Несмотря на одобрительное резюме экспертов КШЭ по инициативе повышения ставок налогов, не все так однозначно в оценках коллег из Экономической экспертной платформы. Так, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман считает, что правительство, не использовав все другие возможности по наполнению бюджета, приступило к наиболее губительному для экономики подходу - повышению налогов.

"Более года ждут своего времени три законопроекта – о перезагрузке Налоговой, Таможни и Бюро экономической безопасности. Перезагрузка именно этих госорганов могла бы приносить в госбюджет около 250 миллиардов гривен в год. Вместе с тем Минфин не замечает эти законопроекты, а делает ставку на получение дополнительных налоговых поступлений от "белого" бизнеса. Потому что это проще", - аргументирует собеседник РБК-Украина.

По его словам, если, например, навести порядок в налогообложении земли и недвижимости, то можно дополнительно получить до 40 млрд гривен потенциальных поступлений в бюджет.

Вместе с тем, убежден эксперт, повышение ставки НДС на несколько процентных пунктов не создаст катастрофы в экономике, обеспечив при этом дополнительные ежегодные поступления в бюджет до 100 млрд грн.

"Но хуже всего, что можно сделать для экономики, для микро-, малого и среднего бизнеса, - это поднять прямые налоги. Аналитические центры выступают категорически против введения 5% военного сбора для ФЛП третьей группы и повышения военного сбора для наемных работников", - заявляет Олег Гетман. По его словам, введение военного сбора для ФЛП приведет к тенизации бизнеса и переходу ФЛП с "упрощенки" на общую систему налогообложения.

Вместе с тем, уверен собеседник РБК-Украина, следует поднимать акцизы - на топливо, табак, алкоголь. Но делать это нужно параллельно с перезагрузкой Налоговой, Таможни, БЭБ. Плюс – стоит поднять тарифы до рыночного уровня, потому что только на комунальных тарифах госбюджет теряет около 100 миллиардов гривен в год.

Что говорит бизнес

Бизнес от правительственных инициатив не в восторге. Но комментировать эту тему торопятся не все.

По мнению совладельца компании "Новая Почта" Владимира Поперешнюка, изложенному им публично в ФБ, на самом деле повышение налогов лишь уменьшит финансирование армии. И вот почему.

"Гетманцев утверждает, что существуют только два источника обеспечения армии – налоги и заимствования. И это означает видеть деревья и не видеть лес. Ведь настоящий источник финансирования армии – это экономика!", - напоминает он.

Данило Гетманцев утверждает, что альтернативы повышению налогов нет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Если повысить налоги, то автоматически уменьшаются донаты, прямая помощь военным, производство продуктов питания и т.д. Так что с ростом налогов реальная помощь армии уменьшится.

"Дальнейшее увеличение вызывает у людей сопротивление, люди начинают активнее уходить в тень, еще больше растет коррупция, уменьшаются инвестиции, сокращаются количество работающих компаний и предпринимателей – экономика тормозится. И общие налоговые платежи вообще могут обвалиться", – аргументирует Поперешнюк.

По его мнению, в условиях войны эффективной альтернативой повышению ставок налогов является уменьшение государственных расходов, дерегуляция, приватизация, уменьшение налогов и поощрение прямой помощи армии.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей предупреждают: увеличение ставок НДС и военного сбора может оказать негативное влияние на бизнес.

Почему? Потому что произойдет увеличение расходов на ведение бизнеса. Так, повышение ставок НДС напрямую увеличивает стоимость товаров и услуг для конечных потребителей, что может привести к уменьшению спроса. Повышение военного сбора до 5% также увеличит налоговую нагрузку на доходы бизнеса, что повлияет на его рентабельность.

При повышении НДС на 2-3 процентных пункта (например, с 20% до 22-23%) дополнительные расходы для бизнеса могут достигать десятков или даже сотен миллионов гривен, утверждают в УСПП.

Общая оценка УСПП по инициативе повышения налогов выглядит следующим образом: увеличение налогов может привести к сокращению доходности, уменьшению инвестиций и потенциальному увольнению работников. Кроме того, возможно снижение конкурентоспособности украинских товаров и услуг из-за роста их цены.

"Повышение налогов повлечет рост цен на товары и услуги. При условиях, когда платежеспособность населения является низкой, такая ситуация может привести к падению спроса на товары с добавленной стоимостью отечественного производства или же будет происходить дальнейшее замещение их на импорт, более дешевый. При таком сценарии ожидается снижение общих объемов производства и продажи из-за уменьшения спроса, что может нивелировать ожидаемые дополнительные поступления", - аргументирует глава УСПП Анатолий Кинах.

О том, что повышение налогов может не дать желаемого результата по увеличению доходов бюджета и стать дополнительным толчком для перехода бизнеса в тень, отметила в комментарии для РБК-Украина директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Она подчеркнула, что выразила свое личное мнение. У ЕБА пока нет официальной позиции относительно планов повышения налогов, поскольку до сих пор отсутствует законопроект по этому поводу и не известны окончательно определенные размеры изменений. Деревянко предположила, что у бизнеса мнения по поводу повышения налогов будут разные. "Что касается налогов, то и раньше мнения бизнеса были разные - кто-то был за повышение (потому что война), кто-то - против, потому что сложнее выживать. Вот и сейчас, думаю, ситуация аналогичная", - отметила она

"Увеличение ставки НДС на 1% (до 21%) теоретически может увеличить поступления НДС в государственный бюджет на 5%. Это существенная сумма. Но увеличение НДС будет означать увеличение цен для конечных потребителей. А значит, увеличение цен, вероятно, уменьшит объем потребления, и соответственно снизит базу для начисления НДС", - предупреждают в компании lifecell.

В компании уверены, что одновременное увеличение ставок НДС и налогов на фонд оплаты труда крайне вредно как для бизнеса, так и в первую очередь для граждан, которые будут непосредственно оплачивать это повышение.

В то же время, например, в компании Carlsberg Ukraine относительно налоговых правительственным инициатив полны оптимизма.

"Мы убеждены, что добросовестная уплата налогов является обязанностью каждого субъекта хозяйствования, действующего на территории Украины. Это фундаментальный принцип для всех, кто стремится жить в обществе, основанном на свободе и законности, защищая его право на существование и независимость, особенно в условиях большой войны. Компания будет анализировать новые законодательные инициативы и продолжит занимать ответственную позицию по соблюдению налогового законодательства и продолжению инвестиций в Украину", - заявили в компании в ответ на запрос РБК-Украина.

Вместе с тем, об отсутствии очевидных преимуществ для бизнеса от правительственных налоговых инициатив говорят опрошенные РБК-Украина эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Там опасаются, что в условиях распространенной практики блокирования налоговых накладных повышение ставки НДС для аграриев (в настоящее время составляет 14%) будет означать риски недополучения дополнительно 2-3% оборотных средств, которые критически важны для аграриев, в частности в период уборки урожая.

Предупреждают в УКАБ и о потенциальных рисках перетекания бизнеса в "тень".

Аграрии уверены, что краткосрочные выигрыши для государственного бюджета от повышения налогов повлекут за собой стратегические потери для бизнеса. Количество хозяйствующих субъектов, способных генерировать прибыль и платить повышенные налоги, уменьшается с каждым днем, с каждым прилетом. Это значит, что с течением времени платить налоги может быть просто некому. Так что достигать сегодняшних целей государства следует с учетом завтрашних перспектив бизнеса.

При подготовке текста использовались публичные заявления украинских чиновников и народных депутатов, комментарии для РБК-Украина, информация источников издания, оценки, подсчеты и аналитические выводы, предоставленные изданию представителями бизнеса и экспертного сообщества.