Миссия МВФ начинает работу: какой транш кредита может получить Украина

Делегация Национального банка во главе с главой НБУ Андреем Пышным отбыла в Варшаву, где 27 мая начинает работу Миссия Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По данным пресс-службы, в Варшаву для переговоров прибудет украинская делегация.

"При успешном прохождении четвертого пересмотра программы Украина может получить очередной транш в объеме более 2,2 млрд долларов, а общая сумма полученного финансирования вырастет до 7,6 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве работала команда Международного валютного фонда, возглавляемая главой Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. Дискуссии фокусировались на рисках, перед которыми предстала экономика Украины и целях экономической политики власти.

Программа МВФ

Соглашение Украины с МВФ о программе EFF на 15,6 млрд долларов было одобрено в марте 2023 года. В рамках программы уже получено четыре транша общим объемом около 5,4 млрд долларов, в том числе на 880 млн долларов в марте.

По программе Украина также получила политические обязательства от партнеров по выделению 122 млрд долларов до 2027 года.

В МВФ надеются, что соглашение по четвертому пересмотру может быть вынесено на утверждение Совета директоров до конца июня. В 2024 году Украина получит около 5,4 млрд. долларов.