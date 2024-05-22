Украина и ЕС заключили Рамочное соглашение по Ukraine Facility: что предусматривает

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали Рамочное соглашение о финансировании в рамках реализации Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко, которую цитирует ведомство.

Как поясняют в Минцифры, соглашение определяет механизмы финансового сотрудничества между Киевом и блоком, в том же числе относительно:

управления и контроля средств в рамках Ukraine Facility;

совместных мер по предотвращению коррупции.

Следующим шагом ожидается ратификация соглашения Верховной радой. После этого документ вступает в силу.

"В основном оно (соглашение, - ред.) отражает процедуры, которые будут направлены на эффективное, прозрачное и подотчетное использование финансовых ресурсов, что является необходимым условием для дальнейшей европейской интеграции", - пояснила министр.

Отмечается, что соглашение будет предусматривать:

обеспечение Украиной прозрачного использования средств, предоставленных ЕС. Это включает регулярную отчетность, соблюдение санкционных требований блока и не только;

тесное сотрудничество между органами государственной власти и институтами ЕС, что будет способствовать евроинтеграции.

"Национальный координатор, а именно Министерство экономики, станет ключевым органом взаимодействия с Европейской комиссией и будет обеспечивать эффективное управление и мониторинг использования средств, предоставленных Европейским союзом", - добавляет ведомство.

Украина Facility

В начале февраля 2024 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе согласовали четырехлетний пакет помощи Украине. Размер пакета составляет 50 миллиардов долларов. В том же месяце Европейский парламент также поддержал решение о начале Ukraine Facility.

Как рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, следующий транш в рамках Ukraine Facility будет зависеть от принятия Советом закона о госадминистрации.