Экономическое бронирование не сработало ни в одной стране мира, - Стефанчук

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук скептически относится к вопросу об экономическом бронировании от мобилизации, ведь, по его словам, такое бронирование не сработало ни в одной стране мира.

В частности, он отметил, что довольно часто «по красивому пафосному названию у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов», а между тем существует очень мало стран, где такая модель бронирования сработала.

В то же время Стефанчук отметил: так модель должна обеспечивать равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину и предусматривать справедливость в этом подходе.

Как известно, в настоящее время в Верховной раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них предусматривающая бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных" ",

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.