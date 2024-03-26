План "Б" на случай отсутствия денег от США: когда ждать деталей

Детали плана "Б" на случай отсутствия финансирования Украины со стороны Соединенных Штатов будут детализированы в меморандуме с МВФ во время следующего пересмотра программы в мае.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы".

Пока в меморандуме не прописаны действия в случае сокращения поступлений от партнеров - надежда получения денег от США еще сохраняется. Но источники издания, знакомые с процессом переговоров с МВФ, сказали, что конкретные шаги, если развитие ситуации пойдет по негативному сценарию, будут определены при следующем пересмотре программы в мае.

"Конкретные шаги будут уже после следующего пересмотра", - сказал информированный собеседник.

Фактически это будет уже конкретизация плана "Б", о котором говорят с конца прошлого года.

Если финансирования от США не будет, то Украине придется:

а) искать альтернативные источники, что довольно сложно сделать в таких объемах;

б) сокращать расходы, что в общем-то тоже непросто, учитывая, что бюджет и так формировался в условиях максимальной экономии средств;

в) увеличивать налоговую нагрузку.

Но, скорее всего, придется делать все вместе. В меморандуме МВФ упоминается и о возможности усиления финансового давления, и о сокращении расходов при ситуации нехватки внешнего финансирования.