Ставка на Гаагу. Приглашение в НАТО стало бы шагом к реальным гарантиям Украине, - Дуда

Приглашение Украины в НАТО могло бы стать первым шагом к реальным гарантиям безопасности. По мнению польской стороны, это реалистичная цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

По его словам, он с самого начала настаивал, чтобы страны НАТО согласовали приглашение Украине присоединиться к альянсу.

"Это был бы первый шаг для предоставления Украине реальных гарантий. Мы общались с господином президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) обо всех встречах в рамках НАТО, в частности о тех, которые будут на саммите НАТО в Гааге. Это цель, на которую мы должны делать ставку. Это реальная цель", - заявил Дуда.

Он также добавил, что есть главы государств-членов НАТО, которые склоняются к идее пригласить Украину.

Отметим, саммит НАТО в нидерландской Гааге пройдет 24-25 июня 2025 года.

Кто за и против приглашения Украины в НАТО

Как писало авторитетное издание Politico, против этой идеи выступают как минимум семь стран-участниц.

Среди них ключевые страны - США и Германия, которые обеспокоены возможностью быть втянутыми в военный конфликт с Россией. С избранием Дональда Трампа президентом США приглашение Украины в НАТО выглядит еще более призрачным.

Против также Венгрия и Словакия, чьи лидеры в целом занимают пророссийскую линию. Не торопятся Бельгия, Словения и Испания. В теории они поддерживают приглашение Украины, но есть вероятность, что как только дело дойдет до практики, начнут препятствовать его реализации.

В то же время открыто за приглашение Украины выступают Польша, Эстония, Латвия и Литва.